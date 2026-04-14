VaiOnline
Parlamento.
15 aprile 2026 alle 00:20

Schlein difende la rivale: «Attacco inaccettabile» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone». Così la segretaria Dem Elly Schlein si è espressa ieri alla Camera. «Siamo avversari in quest'Aula - ha aggiunto - ma tutti cittadini italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese».

La leader del Pd ha aggiunto: «L'Italia è un Paese libero e sovrano. E La nostra Costituzione è chiara: l'Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può rivolgersi con questa grave mancanza di rispetto nei confronti del nostro Paese e del nostro Governo. Siamo avversari politici, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accettiamo attacchi né minacce dai governi di altri Paesi. «Avversari in Aula ma non accetteremo attacchi o minacce al Governo e al nostro Paese». «Non tolleriamo interferenze», il commento analogo del co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli.

Per il leader M5S Giuseppe Conte, invece, «i nodi vengono al pettine», perché Trump «attacca a destra e a sinistra e la premier è stata ambigua». Il presidente di Italia Viva Matteo Renzi ha rincarato: «Meloni viene scaricata persino dai suoi, dal suo guru. Da dopo il referendum il crollo è appena cominciato». Mentre dalla Lega il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha invitato Trump a bere una «camomilla».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu