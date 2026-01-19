Un piano triennale per le opere pubbliche 

Via libera all’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche 2026/2028 del Comune di Donori. Tre le priorità del Consiglio comunale scuole, viabilità urbana e rurale e impianti sportivi. Risorse per il verde pubblico e lo sviluppo delle imprese. Previsione di spesa di 6,5 milioni di euro. Gli impegni sono in gran parte concentrati nelle prima annualità (4,6 milioni).

Lo stanziamento più importante (2,5 milioni) sarà per il polo scolastico di via Dante, finanziato nel 2023 con i fondi del Pnrr per quasi 5 milioni. Tra le opere da realizzare quest’anno, la sistemazione delle strade rurali (500mila euro), la messa in sicurezza della viabilità urbana (210mila euro), la nuova rotatoria nello svincolo della strada statale 387 tra il paese e la zona industriale, la manutenzione straordinaria dell’incubatore d’impresa nella zona artigianale di “Is Arenas” (335mila euro). Strutture sportive: 1,5 milioni di euro nel 2026/2027 per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico in viale Europa. Per il 2027, tre interventi prioritari: la sistemazione di via Vittorio Emanuele II all’ex Montegranatico (350mila), un parco periurbano (300mila) e la manutenzione del cimitero (300mila).

