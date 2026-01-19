VaiOnline
Donori.
20 gennaio 2026 alle 00:20

Un piano triennale per le opere pubbliche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via libera all’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche 2026/2028 del Comune di Donori. Tre le priorità del Consiglio comunale scuole, viabilità urbana e rurale e impianti sportivi. Risorse per il verde pubblico e lo sviluppo delle imprese. Previsione di spesa di 6,5 milioni di euro. Gli impegni sono in gran parte concentrati nelle prima annualità (4,6 milioni).

Lo stanziamento più importante (2,5 milioni) sarà per il polo scolastico di via Dante, finanziato nel 2023 con i fondi del Pnrr per quasi 5 milioni. Tra le opere da realizzare quest’anno, la sistemazione delle strade rurali (500mila euro), la messa in sicurezza della viabilità urbana (210mila euro), la nuova rotatoria nello svincolo della strada statale 387 tra il paese e la zona industriale, la manutenzione straordinaria dell’incubatore d’impresa nella zona artigianale di “Is Arenas” (335mila euro). Strutture sportive: 1,5 milioni di euro nel 2026/2027 per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico in viale Europa. Per il 2027, tre interventi prioritari: la sistemazione di via Vittorio Emanuele II all’ex Montegranatico (350mila), un parco periurbano (300mila) e la manutenzione del cimitero (300mila).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Meteo, guardia alta nell’Isola

Anche oggi allerta rossa della Protezione civile. Due pastori salvati a Urzulei 
l’Emergenza

Il rio Cixerri rompe gli argini, strade e ponti sott’acqua

I problemi maggiori nelle campagne di Siliqua, emergenza a Musei, Domusnovas, Piscinas e Santadi 
Angelo Cucca
Carbonia-Villamassargia.

Quattro cavalli in corsa lungo la Provinciale due

Fabio Murru Maria Grazia Peis
L’emergenza

Urzulei, 2 allevatori isolati Case evacuate in Baronia

Record di precipitazioni in Ogliastra I pastori raggiunti e recuperati nella notte 
Roberto Secci (Ha collaborato Fabio Ledda)
Regione

Nomine Asl, la Giunta reintegra Sensi

Il caso Sassari e il verdetto del Tar: il manager pronto a prendere servizio 
Roberto Murgia
Il delitto di Carbonia

Due indagati per l’omicidio Musu

Un’altra persona è solo sospettata: oggi l’autopsia chiarirà la dinamica 
Francesco Pinna
Roma

«Voleva farla a pezzi e bruciarla»

Per i pm il marito di Federica Torzullo avrebbe premeditato tutto, anche la fuga 