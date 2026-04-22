Un parco donato dai parrocchiani 

Il verde pubblico di Iglesias si arricchisce di un nuovo parco grazie all’impegno di un’intera comunità parrocchiale. Verrà inaugurata il mese prossimo e si trova dietro la Chiesa del Cuore Immacolato, incastonata tra le vie Veneto e Indipendenza.

L’area

«Fino a una decina di anni fa – racconta don Roberto Sciolla – questo terreno si trovava in uno stato di abbandono tra erbacce, rifiuti urbani e anche materiali di risulta derivanti da lavorazioni edili». Ciò che si presentava agli occhi dei passanti non era di certo un bello spettacolo considerando, anche, la sua prossimità alla Chiesa cui oltretutto quello spazio appartiene. «È stato così che – continua il sacerdote – insieme ad alcuni parrocchiani, abbiamo cominciato a ripulire l’area dai rifiuti che la stavano invadendo e segnando al contempo il degrado. Avevamo capito che quel terreno meritava orizzonti di più ampia veduta e di ben altro utilizzo. Così era nata l’idea di realizzare un vero e proprio parco urbano da donare poi alla collettività». Per più di dieci anni, don Roberto Sciolla insieme ad alcuni parrocchiani, ad altri volontari ed esperti nel settore agrotecnico hanno lavorato (a titolo personale e gratuito e con l’unico provento delle offerte dei fedeli) per raggiungere lo scopo che si erano prefissati.

Il lavoro

Il primo passo era stato quello di isolare l’area con delle siepi atte a formare una sorta di barriera naturale con la strada. Poi sono state messe a dimora decine di piante e arbusti facenti parte esclusivamente della flora caratteristica del territorio. Si è trattato di un’esperienza collettiva che ha coinvolto decine di persone: «Siamo felici – racconta Carlo Pastafiglia, uno tra i tanti volontari che hanno partecipato attivamente al recupero dell’area – di aver messo a disposizione il nostro tempo per realizzare e rendere fruibile un prezioso angolo di verde, un’oasi di pace e tranquillità in pieno centro cittadino». Il nuovo spazio urbano sarà chiamato Parco della Speranza: «Stiamo vivendo tempi difficili – riflette don Sciolla – nei quali c’è bisogno di fede e, appunto, di speranza. Il nostro auspicio è che questo posto diventi davvero un luogo di pace e concordia». L’iniziativa della parrocchia del Cuore Immacolato ha ricevuto il plauso dell’amministrazione comunale: «Si tratta di un luogo – afferma Francesco Melis, vicesindaco e assessore all’Ambiente – che andrà a migliorare la qualità di vita di quel contesto urbano andando ad aumentare gli spazi pubblici di incontro tra i cittadini. L’amministrazione ringrazia la parrocchia e tutti i volontari che hanno partecipato alla realizzazione del parco che sarà un bene aggiunto al già presente verde pubblico cittadino. Naturalmente – prosegue Melis – il Comune e gli assessorati competenti saranno disponibili venendo incontro a eventuali necessità nella gestione complessiva del parco». L’accesso all’area verde sarà libero senza discriminazione alcuna, anche per quanto riguarda gli animali da compagnia; l’unica regola sarà quella della buona educazione e del vivere civile.

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