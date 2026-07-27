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Villacidro.
28 luglio 2026 alle 00:34

Un nuovo tetto per il liceo classico “Piga” 

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Un passo concreto per la sicurezza dell’edilizia scolastica e la tutela del patrimonio pubblico nel Medio Campidano. La Provincia ha dato il via libera a un nuovo tetto nell’edificio che ospita il liceo classico di Villacidro, un investimento complessivo di 260 mila euro, per la maggior parte fondi regionali del piano Iscol@, cofinanziato per circa quattro mila euro. Il cantiere punta a sistemare la recinzione dell’immobile di via Regione Sarda, soprattutto a scrivere la parola fine al problema della vecchia copertura, eliminando le infiltrazioni che periodicamente riaffiorano sui soffitti di alcune aule, gocciolando nei secchi usati per tamponare l’emergenza. Una sofferenza denunciata più volte, a partire dal 2021, quando un sopralluogo dei Vigili del fuoco aveva reso inagibile il secondo piano della scuola. Poco dopo gli stessi alunni erano scesi nelle piazze e manifestato a Sanluri, davanti alla sede della Provincia, senza che il problema però sia mai venuto meno. «Con un decreto dei giorni scorsi», ricorda la presidente Maura Boi, «diamo il via libera alle opere. Garantire scuole sicure, accoglienti e decorose è una priorità. Rassicuriamo le famiglie e il personale scolastico». ( s.r. )

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