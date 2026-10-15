Un nuovo comandante alla guida del 152° reggimento 

Il 152° reggimento fanteria "Sassari" ha un nuovo comandante. Si è tenuto ieri, nella caserma Gonzaga, l’avvicendamento al vertice tra il colonnello Luigi Carlà e il parigrado Massimiliano Brini, in una cerimonia a cui ha partecipato anche il generale di brigata Andrea Fraticelli, comandante della Brigata “Sassari”. L’alto militare ha ricordato l’impegno dei “Dimonios” nella recente missione Unifil in Libano. Sempre ieri è stata inaugurata, a Palazzo Ducale, la mostra «Nonostante il lungo tempo trascorso… Le stragi nazifasciste nella Guerra di liberazione 1943-1945». L’esposizione, curata dal procuratore militare Marco De Paolis, documenta gli eccidi compiuti prima e dopo l’armistizio del 1943. (e.fl.)

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