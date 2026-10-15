Non si ferma all’alt e fugge col suv, denunciato Fabrizio Corona 

MILANO. I carabinieri gli avevano intimato l'alt, ma lui ha proseguito la sua corsa a bordo di un Range Rover Sport per circa 700 metri, fino a quando, dopo una manovra azzardata, si è dovuto fermare. Nuova disavventura per Fabrizio Corona nella notte tra mercoledì e giovedì: stavolta ha tentato di evitare un posto di blocco effettuato da una pattuglia dell’Arma, all’angolo tra via Moscati e corso Sempione, una volta il suo regno con corso Como e largo La Foppa, zona di movida dove abitava.

Inevitabile per l’ex re dei paparazzi la denuncia per guida senza patente - gli è stata revocata nel 2023 - e il sequestro dell’auto, che era in fermo amministrativo: Una condotta tutto sommato coerente con la sua linea di insofferenza alle regole di ogni tipo, che in passato l’ha portato in carcere per reati finanziari e che recentemente l'ha messo nella scomoda veste di imputato in un processo per diffamazione ai danni della premier, Giorgia Meloni; nonché in un altro, sempre per diffamazione, che ha portato a una maxi richiesta di risarcimento da parte di Mediaset e dei figli di Silvio Berlusconi.

Solo alcuni giorni fa Corona aveva nuovamente dato notizia di sé denunciando di essere stato rapinato da sei persone sotto casa: bottino, due orecchini e due collanine. L'autore del format “Falsissimo”, che gli ha procurato svariate querele, era in zona piazzale Dateo ed è stato lui stesso a chiamare il 112 per chiedere aiuto e raccontare l'episodio. Sarebbe stato accerchiato da sei uomini (con accento meridionale, ha detto il suo legale Ivano Chiesa), che lo avrebbero minacciato con un cacciavite e aggredito, strappandogli gli oggetti preziosi. Per lui alcune escoriazioni ma non era stato portato in ospedale. Episodio da approfondire da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA