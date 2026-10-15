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16 ottobre 2026 alle 00:37

Pavoletti, addio al calcio: «Ma Cagliari è casa» 

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Con una lunga lettera, Leonardo Pavoletti ha annunciato l’addio al calcio. «Ora sono sereno, è iniziata una nuova pagina della mia vita», l’annuncio dell’ex capitano del Cagliari, che ha appena cominciato il corso da direttore sportivo. Dal Messico, a Radiolina, lo saluta Joao Pedro: «Che abbia scelto di chiudere così è bellissimo». Ora, fra i leader dei rossoblù che lunedì alle 18.30 si presenteranno a Monza, c’è Elia Caprile con un rendimento da record: contro la Juventus ha fatto registrare il numero più alto di parate in una singola partita di questa Serie A.

alle pagine 50, 51

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