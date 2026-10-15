La ripresa a grandi passi di Leone   

Vaticano. Prosegue a grandi passi la ripresa di Papa Leone XIV. Anche ieri si è alzato, ha fatto una seduta di fisioterapia respiratoria con attività motorie complete, ha concelebrato la messa, ma soprattutto ha ripreso anche l’attività lavorativa. Per questo ha incontrato il Sostituto alla Segreteria di Stato, monsignor Paolo Rudelli.

L’attività

Il Papa ha cominciato dunque a sbrigare qualche dossier per non avere troppo lavoro arretrato quando rientrerà al Palazzo apostolico, presumibilmente, come previsto, all’inizio della prossima settimana. Tutto procede dunque secondo le previsioni, anche se qualche ombra sul futuro potrebbe affacciarsi.

È direttamente il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a non nascondere le preoccupazioni. «Sono appena due giorni che il Papa è stato ricoverato - dice - e non si possono fare previsioni di nessun tipo. Si tratta di vedere adesso quando tornerà, in che situazione tornerà, cosa diranno i medici. E in base a tutti questi elementi poi il Papa anche rimodulerà il suo pontificato, se è necessario rimodularlo».

I programmi

Leone, al momento, pensa a guarire. È un paziente ligio, ascolta i medici e ce la sta mettendo tutta per riprendere al più presto la quotidianità. Domenica potrebbe anche recitare l’Angelus dal balconcino del Gemelli. Secondo quanto si apprende ci sarebbe stato già un sopralluogo dei tecnici e comunque la volontà del Papa c'è. «Dipenderà un po’ dal decorso della convalescenza, se entro fine settimana starà meglio penso che farà l'Angelus dal Gemelli», ha riferito ancora Parolin. Discorso un po’ più complesso per il viaggio in Sudamerica. Sul punto, il primo collaboratore del Pontefice spiega che si tratta di «un viaggio lungo e impegnativo» e dunque «dipenderà dai medici».

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