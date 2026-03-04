Un milione di euro per l’agroalimentare 

Dopo tre anni di attesa, i Comuni di Uta e Villaspeciosa hanno ottenuto un milione di euro dalla Città metropolitana per l’innovazione delle imprese agroalimentari. In programma la riqualificazione di due aree: l’ex mattatoio (Uta) e il magazzino comunale (Villaspeciosa), individuati come sedi ideali per centri di servizi, coworking e laboratori per attività produttive e valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali.

I progetti

A Uta il progetto prevede la realizzazione di laboratori di transizione e di ricerca e sviluppo, in collaborazione con enti regionali, oltre a spazi di coworking e servizi specialistici in ambito networking, marketing digitale e web-marketing. Questo significa offrire strumenti concreti alle imprese per innovare processi e prodotti, migliorare la competitività e accedere a nuovi mercati. A Villaspeciosa è prevista invece la riqualificazione del magazzino comunale di via Scuole: 600 metri quadri che ospiteranno uffici di coworking per liberi professionisti, una sala multimediale per la formazione di agricoltori e imprenditori. In programma anche un mercato settimanale della Coldiretti. Il magazzino comunale sarà trasferito nella zona industriale. L’assessore di Uta Andrea Onali spiega: «Dopo i finanziamenti stiamo disponendo tutto quanto dovuto per mandare avanti il progetto. Finalmente abbiamo il recupero dell’ex Mattatoio, ormai abbandonato». Il Comune di Uta, continua Onali, «negli anni ha cercato di rafforzare questa zona utilizzata anche dai ragazzi che si sono avvicinati all’agricoltura e avere un centro su cui si possa far riferimento a livello locale». Per la vicesindaca Michela Mua «Non si tratta semplicemente di recuperare un immobile dismesso, ma di attivare una leva concreta di sviluppo economico, capace di coniugare rigenerazione urbana e innovazione. La trasformazione dell’ex Mattatoio in un polo dedicato all’innovazione agroalimentare consentirà di rafforzare un settore che costituisce una delle principali vocazioni del territorio».

Gli investimenti

Soddisfatto il sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis: «L’anno scorso avevamo investito 130 mila euro per un progetto del magazzino in via Scuola. Cercheremo di interloquire con la Città metropolitana per capire se ci possano essere dei fondi aggiuntivi per completare l’opera che, in questo momento, ha un valore di un milione e 200 mila euro. In ogni caso, finalmente, si muove un sogno iniziato qualche anno fa». I due Comuni ricordano che questo progetto è stato fortemente voluto da Stefano Mameli, speciosese scomparso, direttore generale della Città metropolitana: «Abbiamo pensato a lui che continua a lavorare dal cielo per la sua comunità».

