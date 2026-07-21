Un mezzo antincendio in più nella lotta contro il fuoco 

Un nuovo mezzo antincendio boschivo è da alcuni giorni a disposizione della Compagnia barracellare di Maracalagonis. Un importante investimento al servizio della sicurezza della comunità e della tutela del patrimonio ambientale. Il mezzo è stato acquistato dal Comune con una spesa di 89mila euro arrivati tramite un progetto finanziato coi fondi del Pnrr. Il nuovo mezzo, appositamente allestito per le attività di antincendio boschivo (Aib), consentirà alla Compagnia barracellare di intervenire con maggiore tempestività ed efficacia soprattutto nelle attività di prevenzione, controllo e primo intervento durante la campagna antincendio contribuendo a proteggere il territorio. In questa prima parte dell’estate sono stati diversi gli incendi nelle periferie del paese, oltre che in alcune zone interne, con gravi danni ambientali e diverse decine di ettari di macchia mediterranea ridotti in cenere.

«Come amministrazione comunale», ha detto la sindaca Francesca Fadda, «continueremo a investire nella sicurezza, nella prevenzione e nella valorizzazione di chi opera quotidianamente per il bene della nostra comunità».

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