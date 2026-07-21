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Il conflitto.
22 luglio 2026 alle 00:23

Libano, Donald vuole parlare con Hezbollah 

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Beirut. Il secondo giorno del piano pilota tra Israele e Libano ha registrato già il suo primo incidente, con l’Idf che ha sparato colpi di avvertimento in aria contro soldati libanesi che «avevano oltrepassato l’area concordata», sostiene l’esercito israeliano. L’episodio, che non ha riportato feriti, è avvenuto nei pressi di Zawtar, la prima zona nel sud del Libano dove l’Idf si era ritirato lunedì, e nelle ultime ore ha visto l’inizio del dispiegamento dei soldati libanesi. «Controlleremo cosa è successo», ha detto Donald Trump, mentre riceveva nello Studio Ovale l’omologo libanese Joseph Aoun, prima visita di un capo di Stato di Beirut alla Casa Bianca dal 2009. Aoun ha elogiato Trump pubblicamente, tattica ormai consolidata per i leader che hanno a che fare con il volatile tycoon. «Insieme potremo raggiungere l’obiettivo finale di terminare le ostilità con Israele per sempre. Sarà il suo retaggio presidente!», ha detto Aoun, aggiungendo che il Libano ha bisogno del «supporto politico e militare» degli Usa.

Secondo fonti di Beirut citate da Reuters, l’ex capo dell’esercito libanese eletto a inizio 2025 ha portato a Trump - consapevole che solo lui ha le leve necessarie su Netanyahu - un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah, e chiederà garanzie vincolanti per un completo ritiro dell’Idf dal sud, previsto nell’accordo quadro trilaterale del 26 giugno, ma senza che vi fosse menzionata una tempistica. L’Idf continua a operare nel sud del Libano, anche se in maniera più sporadica, afferma. Trump si è detto disposto a parlare con Hezbollah: «Se il presidente me lo permette lo farei. Io parlo con tutti», ha affermato.

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