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22 luglio 2026 alle 00:24

Batterie a Su Dragone: «Abbiamo vinto il primo round» 

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Esulta il Comune di Ittiri. «Fin dal primo momento, l'Amministrazione si è mossa con fermezza» contro i 470 megawatt di batterie di accumulo, un progetto su cui ieri era attesa l’intesa della Regione con il ministero dell’Ambiente: la Giunta si è accodata alla battaglia dei cittadini e pure il Mic, il dicastero della Cultura, cui spetta la tutela del paesaggio, ha puntato la prua contro quell’impianto da otto ettari.

Dunque, un primo round è incassato e mette a frutto anche e soprattutto il lavoro del Comitato “No eolicu palas a terra”, che da due anni e mezzo lotta per difendere il territorio dall’assalto. A Ittiri e dintorni sono oltre venti i progetti “verdi” presentati, tra cui le torri eoliche di Alas, da duecento metri, già autorizzate.

In Municipio solo il 19 maggio hanno avuto l’ufficialità sulla richiesta della Thiesi Solar, sede a Milano, ma controllata dagli spagnoli della Enerside Energy. La società si è rivolta al Tar per sbloccare l’iter autorizzativo, il cui ultimo passaggio è previsto il 1° agosto. Adesso il faldone va al Consiglio dei ministri.

Dal Comune ringraziano il Comitato: «L’Amministrazione si è fatta cassa di risonanza delle istanze dei cittadini, trasmettendo a Mase e Regione la petizione e la raccolta firme». A Ittiri per dimostrare che il territorio è inadatto alla realizzazione di un impianto Bes di quelle dimensioni, è intervenuto pure l’Isde Sardegna, l’associazione dei medici per l’ambiente. Sull’intesa negata dalla Giunta, dicono dal Comitato: «Aspettavamo questa decisione e ringraziamo il Comune per il grande impegno, soprattutto nella persona della neoeletta assessora alla Transizione energetica, Maria Caterina Manca. L’iter non è chiuso, per questo il nostro lavoro prosegue». ( al. car. )

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