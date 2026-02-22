VaiOnline
Oristano.
23 febbraio 2026 alle 00:34

Un malore al volante poi l’urto su una rete, 31enne in ospedale 

L’auto inizia a sbandare poi finisce contro la rete che delimita il cantiere intorno alla Torre. Momenti di paura ieri pomeriggio a Torregrande per un incidente in cui è rimasto coinvolto un 31enne di Cabras. Il giovane è stato subito soccorso e accompagnato all’ospedale San Martino per ulteriori accertamenti.

Secondo quanto emerso dai primi riscontri, il 31enne era al volante della sua Fiat 500 quando ha accusato un malore e ha perso il controllo del mezzo. L’utilitaria è finita all’interno del cantiere, sfondando la rete arancione che delimita l’area dei lavori nella piazza principale della borgata marina. Tutto è avvenuto sotto gli occhi di numerose persone che ieri, approfittando della prima giornata di sole dopo il maltempo dei giorni scorsi, hanno affollato la borgata. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118: inizialmente le condizioni del ragazzo sembravano piuttosto serie tanto che è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Poi la situazione sembra si sia stabilizzata e il ragazzo è stato trasferito in ospedale per ulteriori cure; dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita.

A Torregrande sono intervenuti subito anche i carabinieri della sezione Radiomobile per i rilievi; all’origine dell’incidente ci sarebbe proprio un malore del conducente. ( v.p. )

