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Bosa
02 settembre 2026 alle 00:55

Un grifone sui tetti del centro 

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Da due giorni svolazzava nel centro di Bosa. Passava da un tetto all’altro, alla fine un giovane grifone è arrivato persino al Campo Italia. La sua presenza sul prato verde ha attirato l’attenzione dei frequentatori dell’impianto sportivo, così come dei residenti che nei giorni precedenti lo avevano notato sui tetti. Immediata la segnalazione al Corpo forestale della stazione di Bosa subito intervenuto per cercare di recuperare il piccolo rapace. Dopo vari tentativi, il grifone è stato recuperato e messo in sicurezza, subito dopo è stato trasferito al Centro di recupero di Bonassai: qui è stato visitato dai veterinari e le sue condizioni sono buone. Era solo molto affamato e, secondo gli esperti, è finito sui tetti di Bosa perché aveva perso l’orientamento proprio per via della sua inesperienza. Il volatile sarà monitorato per alcuni giorni e poi sarà rimesso in libertà.

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