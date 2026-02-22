VaiOnline
Atletica.
23 febbraio 2026

un decimo posto ai tricolori di cross  

È stato il decimo posto della Cadetta Maria Laura Montisci (Cagliari Marathon Club), con il nono posto nella classifica combinata delle rappresentative regionali Under 16, il miglior risultato ottenuto dagli atleti isolani impegnati ieri a Selinunte (Trapani) nella seconda giornata dei Campionati italiani di corsa campestre. Montisci, cagliaritana allenata da Andrea Cabboi, ha chiuso 2 km del tracciato col buon tempo di 7'21". Tra i Cadetti 26° Leonardo Taris (Nuova Atl. Sestu). Nella prima giornata era arrivato il titolo master F50 della staffetta 4x2000 della Cagliari Atletica Leggera (Ferru, Pisu, Piras e Frongia) e il nono della Shardana (Ruzzettu, Saba, Niedda e Cossu) nell'assoluta.
Poche gioie dalle altre categorie: Elisa Spazzafumo (Elmas) 26ª nel cross corto assoluto (km 3) in 11’12”, si sono difesi l’Allieva Maria Mei (Academy Olbia), 23ª, lo Junior Alessandro Mura (E. Sanna Elmas), 40°, e l’Allievo Lorenzo Arba (Cus Cagliari), 69°.

Multiple: decimo Barra
A Padova decimo posto e personale a 3338 punti per Emanuele Barra (Lib. Campidano) nel pentathlon Allievi dei Tricolori di prove multiple indoor. Barra si è migliorato nei 60 hs (8”89), nel getto del peso (11,48) e nei 1000 (2'49"33), poi 6,39 nel lungo e 1,73 nell'alto.

