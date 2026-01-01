Un corso sui rischi del web per i giovani 

Sviluppare una maggiore consapevolezza tra i giovani sui rischi del web e sull’uso delle nuove tecnologie. È l’obiettivo del progetto per la transizione digitale rivolto ai ragazzi delle scuole medie di Dolianova, promosso dal Comune e finanziato dalla Regione.

L’iniziativa punta a rafforzare l’integrazione delle competenze digitali nelle attività didattiche. A disposizione ci sono circa quindicimila euro che saranno utilizzati per il sostegno alle scuole e la sensibilizzazione degli studenti sul tema della sicurezza cibernetica e dei pericoli connessi all'utilizzo dei social.

Ad occuparsi del progetto sarà la ditta “Logout Livenow” di Sassari a cui il Comune ha affidato l’incarico. Previste lezioni mirate per l’acquisizione di competenze digitali da parte dei giovanissimi sull’uso sicuro delle tecnologie per proteggere dati e privacy, tutelare la propria salute e prevenire i rischi online che includono il cyberbullismo, l’adescamento, l’esposizione a contenuti inappropriati, il furto d’identità e la dipendenza dall’uso dei social. Potenziali pericoli che possono portare a conseguenze psicologiche gravi come stati d’ansia e depressione fino ad arrivare al totale isolamento sociale. (c. z.)

