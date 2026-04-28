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Piazza del Carmine.
29 aprile 2026 alle 00:20

Un concerto per ricordare la voce di Andrea Parodi 

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A vent’anni dalla sua scomparsa, la città sceglie di rendere omaggio ad Andrea Parodi con un concerto corale in programma domani alle 21 in piazza del Carmine, in occasione della vigilia della 370esima edizione della Festa di Sant’Efisio.

L’iniziativa

Il “Concerto per Andrea” è un appuntamento speciale inserito nel programma delle iniziative dedicate al “Martire guerriero” e pensato per ricordare e omaggiare una delle voci più amate di tutta l’Isola, nonché un artista centrale della musica sarda contemporanea.

Quest’anno, infatti, è il ventesimo anniversario della scomparsa di Parodi, che morì il 17 ottobre a Quartu.

Gli ospiti

Il concerto in piazza del Carmine di domani sera (appuntamento alle 21) vedrà la partecipazione e l’esibizione di numerosi artisti e ospiti. Saliranno sul palco l’Andrea Andrillo Quartet, il Sandra Bautista Duo, Lia Careddu, Francesca Corrias e Sunflower, Flo, Gigi Marras Trio e del Federico Marras Perantoni Quintetto. Un cast ampio e variegato, per riflettere al meglio la capacità della musica di Andrea Parodi di superare confini di genere e di tempo, restando ancora oggi viva e attuale.

Il “Concerto per Andrea” si inserisce nel solco del messaggio che accompagna la 370^ Festa di Sant'Efisio, “Fedeli alla promessa, uniti nella tradizione”, di una terra che si riconosce nelle proprie radici e le rinnova attraverso l’arte, la musica e la partecipazione.

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