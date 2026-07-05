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Radiolina
06 luglio 2026 alle 00:40

Un “Caffè Corretto” con Matteo Vercelli 

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Inizia una nuova settimana di Caffè Corretto, su Radiolina dalle 8 alle 9,30, in diretta fino a venerdì. In studio con Matteo Vercelli, dopo la rassegna stampa dei quotidiani regionali e nazionali, nella puntata di oggi si parlerà dell’emergenza sanitaria a Isili, con la chiusura improvvisa sabato scorso del pronto soccorso, insieme al sindaco Luca Pilia, dell’avvio dei saldi con Giuseppe Scura, direttore Confcommercio Sud Sardegna, e del calcio mercato, in particolare del Cagliari, con il giornalista Lele Casini.

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