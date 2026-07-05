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06 luglio 2026 alle 00:44

Conte prepara il programma FdI lo assedia: «Parli di Covid»  

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L’appuntamento è per il 19 e 20 settembre a Milano. Lì, con l'ultima tappa di 'Nova', il M5S chiuderà il processo di ascolto partecipativo lanciato nei mesi scorsi e si potrà aprire il tavolo del campo largo per definire il programma. «Questo progetto di governo lo vogliamo scrivere con voi, per voi», ha spiegato Giuseppe Conte nel videomessaggio sui social annunciando l'evento di Milano, che sarà aperto a tutti i cittadini e seguito da una votazione dell’assemblea del Movimento. «Siamo pronti per governare, non in alto mare come ci descrivono», assicura il leader del M5S in un’intervista a Il Mattino. «Mentre Conte dichiara di essere pronto a tornare al Governo - l’attacco di Mauro Malaguti di FdI - si dimetta dalla commissione Covid e, finalmente, collabori per fare piena luce, perché prima di votarlo ancora gli italiani, duramente provati dalla pandemia, hanno il diritto di poter scegliere serenamente». E l’ex premier, ottenuta dal presidente della Camera Lorenzo Fontana la garanzia di essere reinsediato subito dopo l’audizione, ha spiegato di essere in attesa della convocazione davanti alla commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia. «Più scava, più le carte parlano», è la tesi di FdI.

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