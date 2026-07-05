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Catania.
06 luglio 2026 alle 00:44

L’Etna erutta cenere, sospesi tutti i voli 

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Catania. Dalla cima dell’Etna si è sprigionata una nube di cenere alta un chilometro e mezzo e il risveglio del vulcano ha avuto un impatto sul traffico aereo: i voli in arrivo per precauzione sono stati sospesi. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, segnala che alle 7.45 circa sono cominciate delle emissioni di cenere dalla bocca sull’alto fianco orientale del cratere Voragine, che si sono intensificate un’ora dopo, generando la nube eruttiva diretta verso sud sud-est. Negli ultimi giorni si era intensificata l’attività stromboliana alla bocca sul fianco della Voragine, ma finora non aveva messo in discussione l’attività dell'aeroporto internazionale di Catania. Stavolta invece ha fatto alzare il livello di allerta da arancione a rossa, costringendo il gestore dello scalo limitare i voli a cinque ogni ora e poi a interrompere tutte le attività di volo.

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