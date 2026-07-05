VaiOnline
Nord ovest.
06 luglio 2026 alle 00:44

Mille posti in 90 secondi: la lotteria della Pelosa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sempre più caotiche e affollate le spiagge del Nord Ovest dell’Isola, meraviglie della natura con paesaggi mozzafiato, registrano il tutto esaurito. Conserva il suo appeal La Pelosa, l’arenile di Stintino esclusivo per via del numero chiuso e per le sue rigide prescrizioni con l’obbligo di prenotazione online e della stuoia sotto l’asciugamano. I mille posti giornalieri disponibili nelle 48 ore prima della data di accesso si esauriscono in un minuto e mezzo, gli altri 500 ormai sono sold out per i mesi di luglio e agosto e fino a metà settembre. «Le persone con disabilità trascurando spesso il sistema di prenotazione online si presentano in spiaggia senza però potervi accedere perché privi di registrazione e il Comune non può concedere deroghe», spiegano i responsabili Vosma, cooperativa che gestisce il servizio di ingresso.

Ad Alghero le rinomate Bombarde e Lazzaretto trasformate in un carnaio, impediscono la possibilità di beneficiare del mare a chi si presenta nelle ore di punta. Nell’isola dell’Asinara, tempio della biodiversità, le imbarcazioni di turisti stranieri continuano a violare la splendida Cala Sant’Andrea, dove a mare e a terra vige il divieto assoluto di accesso. Nei giorni scorsi un catamarano di 16 metri, con bandiera francese, ha lasciato cadere l’ancora nei fondali della zona A, l’area marina protetta a tutela integrale. Il comandante è stato denunciato e sanzionato. Nel fine settimana si trova spazio nel meno battuto Porto Palmas, vicino all’Argentiera, nel territorio di Sassari, la baia riparata che offre un mare cristallino, risultando meno affollata rispetto ai litorali più blasonati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Bonaria, processione a mare

l R. Carta
Turismo

Poetto, spazzatura vista mare «Ogni sera qui è una discarica»

Bottiglie di plastica, cartacce e mozziconi abbandonati sulla sabbia 
Alessandra Ragas
La tragedia

Schianto sulla 195, muore a 20 anni

Dario Garau era a bordo di una moto che si è scontrata con un camper 
Federico Cogoni
Corte di Straburgo

Giustizia sessista, l’Italia condannata

Per la Pm la moglie non fu abusata: «È comune vincere la resistenza» 
Milano

L’accoltellatore: «Quando esco lo rifaccio»

Aggressione folle al bar, oggi l’interrogatorio. Agli agenti: «Mi sono divertito» 
Le esequie

Teheran, il dolore e la rabbia

Francesco Rodella
Le tensioni

Trump, altro duro attacco a Meloni

Il presidente Usa ironizza sulla premier con un meme: «Serve un ordine restrittivo» 