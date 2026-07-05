Mille posti in 90 secondi: la lotteria della Pelosa 

Sempre più caotiche e affollate le spiagge del Nord Ovest dell’Isola, meraviglie della natura con paesaggi mozzafiato, registrano il tutto esaurito. Conserva il suo appeal La Pelosa, l’arenile di Stintino esclusivo per via del numero chiuso e per le sue rigide prescrizioni con l’obbligo di prenotazione online e della stuoia sotto l’asciugamano. I mille posti giornalieri disponibili nelle 48 ore prima della data di accesso si esauriscono in un minuto e mezzo, gli altri 500 ormai sono sold out per i mesi di luglio e agosto e fino a metà settembre. «Le persone con disabilità trascurando spesso il sistema di prenotazione online si presentano in spiaggia senza però potervi accedere perché privi di registrazione e il Comune non può concedere deroghe», spiegano i responsabili Vosma, cooperativa che gestisce il servizio di ingresso.

Ad Alghero le rinomate Bombarde e Lazzaretto trasformate in un carnaio, impediscono la possibilità di beneficiare del mare a chi si presenta nelle ore di punta. Nell’isola dell’Asinara, tempio della biodiversità, le imbarcazioni di turisti stranieri continuano a violare la splendida Cala Sant’Andrea, dove a mare e a terra vige il divieto assoluto di accesso. Nei giorni scorsi un catamarano di 16 metri, con bandiera francese, ha lasciato cadere l’ancora nei fondali della zona A, l’area marina protetta a tutela integrale. Il comandante è stato denunciato e sanzionato. Nel fine settimana si trova spazio nel meno battuto Porto Palmas, vicino all’Argentiera, nel territorio di Sassari, la baia riparata che offre un mare cristallino, risultando meno affollata rispetto ai litorali più blasonati.

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