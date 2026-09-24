SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Quartucciu.
25 settembre 2026 alle 00:47

Un brindisi alla storia millenaria del vino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via la nuova edizione di “Cin Cin Cannonau - un Brindisi lungo 3000 anni”, l’iniziativa all’interno di Calici diversi. Da domenica a martedì, prenderà vita un ricco calendario di appuntamenti dedicati al Cannonau e alle eccellenze enogastronomiche dell’Isola.

Si parte da domenica mattina con l’appuntamento alla Tomba dei Giganti de Is Concas, con aperitivo e l’esibizione di Francesco Arrogalla e Pierpaolo Vacca, per concludersi con i vini della Cantina del Mandrolisai. Il vino verrà accompagnato dalla fregula preparata dalla Pro Loco. «L’iniziativa che si svolge da tempo, da due anni viene condivisa con l’assessorato alle Attività Produttive di Carlo Secci. Negli anni abbiamo avuto una crescente partecipazione, testimoniata dai tanti sold-out, anche da persone provenienti dall’hinterland. Lo scopo è di raccontare il Cannonau non solo come degustazione, ma anche dal punto di vista storico e culturale», spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. Lunedì 28 alle 19, spazio al salotto enogastronomico “Sale, salumi e salamoie” con Roberto Pisano, sommelier e docente AIS, oltre che maestro assaggiatore e docente Onas. Martedì 29 sarà invece la volta di “Vini e sapori dell’Osteria di Nonno” con la serata che sarà condotta dal sommelier, e curatore del progetto, Massimo Mascia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Italia, Francia e Spagna nel mirino «Mosca vuole colpire con i droni»

Crosetto (oggi a Sassari): «Non serve a nessuno gettare benzina sul fuoco» 
Integrazione

La preghiera unisce tre religioni

Ortodossi, cattolici e musulmani in coro: proteggiamo i piccoli migranti 
Tania Careddu
Le nuove misure

Scuola, tetto agli stranieri e multe

Il Governo vara il decreto: vietato il burqa, corsi di italiano per le famiglie 
Salerno

Accoltellata alle spalle da uno sconosciuto

Ventitreenne ferita alla nuca e presa a pugni. «Non l’avevo mai visto prima» 