Un brindisi alla storia millenaria del vino 

Al via la nuova edizione di “Cin Cin Cannonau - un Brindisi lungo 3000 anni”, l’iniziativa all’interno di Calici diversi. Da domenica a martedì, prenderà vita un ricco calendario di appuntamenti dedicati al Cannonau e alle eccellenze enogastronomiche dell’Isola.

Si parte da domenica mattina con l’appuntamento alla Tomba dei Giganti de Is Concas, con aperitivo e l’esibizione di Francesco Arrogalla e Pierpaolo Vacca, per concludersi con i vini della Cantina del Mandrolisai. Il vino verrà accompagnato dalla fregula preparata dalla Pro Loco. «L’iniziativa che si svolge da tempo, da due anni viene condivisa con l’assessorato alle Attività Produttive di Carlo Secci. Negli anni abbiamo avuto una crescente partecipazione, testimoniata dai tanti sold-out, anche da persone provenienti dall’hinterland. Lo scopo è di raccontare il Cannonau non solo come degustazione, ma anche dal punto di vista storico e culturale», spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. Lunedì 28 alle 19, spazio al salotto enogastronomico “Sale, salumi e salamoie” con Roberto Pisano, sommelier e docente AIS, oltre che maestro assaggiatore e docente Onas. Martedì 29 sarà invece la volta di “Vini e sapori dell’Osteria di Nonno” con la serata che sarà condotta dal sommelier, e curatore del progetto, Massimo Mascia.

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