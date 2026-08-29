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30 agosto 2026 alle 00:25

Un blackout spegne la movida nel Corso La protesta: «Episodi frequenti e danni ingenti» 

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Un blackout ha spento la movida in centro. L’area interessata è quella tra il corso Vittorio Emanuele II e via Portoscalas, una delle zone a più alta concentrazione di bar e ristoranti della città. Un’interruzione dell’erogazione di energia elettrica ha lasciato le attività al buio dalle 21.40 circa fino alle 2.15, nella notte tra venerdì e sabato. Diversi locali, alcuni con la sala piena di clienti, sono stati costretti a interrompere completamente il servizio con un danno economico importante per le attività coinvolte, lamentano i ristoratori della zona che poi chiedono: «Chi risarcirà i commercianti per una serata di lavoro persa a causa di un blackout durato oltre quattro ore?».

«Purtroppo non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare situazioni di questo tipo e, ogni volta, per i pubblici esercizi significa gestire un’emergenza nel pieno dell’attività serale», dichiara Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, «la cosa più preoccupante è che non si tratta di un episodio completamente nuovo. Gli operatori ormai, paradossalmente, mettono quasi in conto che possa accadere, ma non può essere considerata una situazione normale». (e. n.)

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