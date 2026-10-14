SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Policlinico.
15 ottobre 2026 alle 00:43

Un ambulatorio per i neonati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un percorso diagnostico-terapeutico dedicato ai neonati esposti o affetti da infezioni, per assicurare continuità assistenziale anche dopo i trenta giorni di vita. Nasce con queste principali finalitià il nuovo ambulatorio dedicato alle infezioni perinatali al Policlinico Duilio Casula. Un servizio nella Patologia Neonatale e Nido dell’Aou di Cagliari realizzato anche con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Le infezioni materno-fetali sono un problema che interessa la salute della gestante, del feto e del neonato, per le quali negli ultimi anni è emersa la necessità di modelli organizzativi per la diagnosi precoce, la corretta gestione clinica e un attento follow-up dei bambini esposti.È da questa esigenza che nasce l’ambulatorio di infettivologia perinatale che punta anche a rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, garantendo continuità nella presa in carico e nel follow-up. L’ambulatorio sarà, infatti, un punto di riferimento per i punti nascita, i reparti pediatrici e i pediatri di libera scelta del centro-sud Sardegna, con l’obiettivo di favorire percorsi condivisi e un coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte nel percorso di nascita.

Il convegno

Del nuovo servizio dedicato ai piccoli pazienti si parlerà nel convegno “Infettivologia perinatale. Implementazione di un ambulatorio dedicato”, che si terrà domani dalle 8.30 nella sala conferenze (aula rossa) della Cittadella universitaria di Monserrato. A presiederlo il direttore di Patologia Neonatale e Nido del Policlinico Duilio Casula, Giovanni Ottonello, e Maria Elisabetta Trudu, referente del nascente ambulatorio della struttura.

Le patologie

Al centro dei lavori un aggiornamento sulle principali infezioni perinatali, a cura di alcune specialiste della Patologia Neonatale e Nido dell’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari: approfondimenti sull’infezione congenita da citomegalovirus, sulla toxoplasmosi in gravidanza e nel neonato, sulla prevenzione e sulla gestione della trasmissione verticale dell’infezione da HIV.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Campo largo polemico: risorse insufficienti. Espa (Abc Italia): non sono garantiti i contributi figurativi per la pensione

Caregiver, primo sì alla Camera

Sostegno a chi assiste i familiari malati. Cappellacci: risposta attesa da 20 anni 
L’intervista

Fiori, un sardo-americano rossoblù: «Giovani e stadio garanzia di crescita»

È vicepresidente del Cagliari: «Il bilancio è positivo, ora lavoriamo al bando» 
Lorenzo Piras
L’emergenza

Migranti, corto circuito tra Monastir e Olbia

Richiesta di asilo respinta ed espulsione ma i comandanti rifiutano l’imbarco 
Andrea Busia
Palazzo Chigi

Il Governo riapre sullo sconto Irpef

Si valuta l’estensione dell’aliquota al 33% oltre l’attuale soglia dei 50mila euro 