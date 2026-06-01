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Macomer
02 giugno 2026 alle 00:45

Un agrifoglio in ricordo di Demontis 

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Al centro di Macomer c’è un agrifoglio che ricorda Luca Demontis, brillante e giovane studioso scomparso due anni fa. L’alberello è stato piantato nella piazza Indipendenza, durante una toccante cerimonia, con la partecipazione dell’amministrazione comunale, dei familiari del giovane e di tanti cittadini.

L’iniziativa è stata voluta dalla sorella Sara, sostenuta dai genitori Rino e Marcella, e dall’intera comunità. Una targa campeggia ai piedi dell’albero, “Riscopri il lato meraviglioso delle cose, della vita, delle persone...sorridi!”. Un gesto d’amore familiare, ma non privato, poiché Luca Demontis appartiene all’intera comunità grazie alla sua attività di studioso, uomo di grande valore culturale, che ha mantenuto sempre buoni rapporti con la sua cittadina e con la sua gente, nonostante il lavoro lo tenesse lontano da Macomer.

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