Deroga solo per Terna, non si fermano i lavori per il Tyrrhenian Link 

Quello appena passato sarebbe dovuto essere l’ultimo weekend di traffico e code sotto il sole per le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono la litoranea per Villasimius passando per il tratto in territorio di Quartu, da Marina Residence a Terra Mala. Ma purtroppo non sarà così: Terna infatti continuerà a lavorare, mentre i cantieri di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario e quelli per la posa della fibra ottica hanno chiuso regolarmente ieri come previsto dall’ordinanza della Città Metropolitana che da anni impone lo stop a qualunque tipo di opera sulla strada del mare dal 1° giugno a metà settembre.

Deroga a Terna

Il motivo? Il colosso dell’energia ha chiesto e ottenuto, con grande disappunto del Comune, una proroga all’intervento per il Tyrrhenian Link fino al 30 giugno. E non è escluso – a quanto filtra – che anche dopo quella data ci sarà un ulteriore slittamento della chiusura dei cantieri. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno sui vacanzieri che almeno per un altro mese, dovranno rassegnarsi a sensi unici alternati, semafori e riduzioni della carreggiata. Questo quando, nei prossimi giorni, con la chiusura delle scuole, il traffico diretto verso le spiagge aumenterà sensibilmente non solo nel fine settimana ma anche nei giorni feriali.

Il caso

Era da anni che non si consentiva alcun tipo di lavoro sulla litoranea proprio per non andare ad interferire sul traffico già caotico verso il mare, con cantieri che possono aumentare il rischio di incidenti con un alto flusso di traffico. Abbanoa ad esempio si è subito adeguata: «Come già accaduto in passato si sapeva che dove stavamo lavorando nel tratto tra Capitana e Terra Mala, come da ordinanza, si dovevano chiudere i cantieri entro il 31 maggio e così ci siamo organizzati per concludere tutto entro quel giorno così come abbiamo fatto», spiegano dal gestore idrico. «In questo momento, non ci sono nostri cantieri lungo la provinciale. I lavori, come più volte ribadito proseguiranno ma non su strada. Ci resta da fare l’attivazione dei sollevamenti fognari delle lottizzazioni ma non lungo la litoranea per cui non ci saranno disagi». Nel tratto di Terra Mala, dove Abbanoa ha chiuso gli scavi si interverrà poi in seguito per asfaltare. Ma anche oggi, giorno caldissimo sul fronte traffico per via del ritorno dalle spiagge dopo il lungo ponte, ci si imbatterà nelle riduzioni di carreggiata dei lavori di Terna soprattutto nel tratto di Capitana.

Il Comune

L’amministrazione comunale, per niente d’accordo sulla proroga concessa dalla Città Metropolitana, aveva fin da subito espresso forte contrarietà ed è pronta a spingere per far sì che ci sia uno stop ai lavori ben prima della scadenza pattuita. inverosimile che si consenta di tenere dei cantieri aperti in piena estate in una strada trafficata come la litoranea», dice Stefania Zedda, habitué della spiaggia di Geremeas, «chi deve raggiungere spiagge come quella di Marina residence, Capitana, Santa Luria e così via non ha alternative che passare di qua. E se questi giorni è già l’inferno figuriamoci cosa succederà nei prossimi giorni».

Senza parole anche Stefano Deiana: «Chiunque in estate passi per questa strada sa bene che traffico c’è, figuriamoci con i cantieri aperti. Sapevamo che avrebbero dovuto chiudere tutto questa notizia ci lascia veramente allibiti». E se i lavori non saranno conclusi entro il 30 giugno, pare molto probabile un’altra proroga in un’estate che si preannuncia sempre più infuocata.

RIPRODUZIONE RISERVATA