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Sindacato.
07 novembre 2026 alle 00:30

Uilca Sardegna, nuovo assetto 

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Carenza di organici e pressioni commerciali, intelligenza artificiale e digitalizzazione, formazione, mobilità, pendolarismo, contrasto alla desertificazione bancaria. Sono le criticità evidenziate dalla Uilca Sardegna nel corso del Consiglio regionale che si è tenuto nei giorni scorsi a Cagliari che ha riunito i quadri sindacali del settore del credito, delle esattorie e delle assicurazioni dell’Isola.

I lavori, aperti dal segretario generale regionale Antonello Spiga, hanno visto la partecipazione del segretario nazionale Uilca Fulvio Furlan, della responsabile nazionale della comunicazione Lea Ricciardi e della segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru.

Tra le priorità operative del nuovo assetto, il consolidamento della presenza territoriale attraverso la costituzione di nuove Rsa e una maggiore integrazione con i servizi di Patronato e Caf. In questa nuova fase, il lavoro della segreteria regionale - composta da Alessandro Liuzzo, Fabrizio Sitzia, Ninni Grimaldi e Matteo Angius - affiancherà il segretario generale nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo e radicamento.

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