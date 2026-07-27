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28 luglio 2026 alle 00:36

Uffici pubblici, le chiusure ad agosto   

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Venerdì 14 e lunedì 17 agosto gli uffici del Comune resteranno chiusi. A disporlo è stato il sindaco Massimo Zedda con un’ordinanza per il contenimento della spesa pubblica e dei consumi energetici durante un periodo caratterizzato da una minore affluenza dei cittadini in prossimità della festività di Ferragosto.

La chiusura riguarderà gli uffici comunali, fatta eccezione per i servizi pubblici essenziali e per quelle strutture, che in relazione alle proprie competenze dovranno garantire attività improrogabili o particolari esigenze di servizio. Nel corso delle prossime settimane, i cittadini potranno consultare sito del Comune le informazioni aggiornate relative ai singoli servizi comunali.

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