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Perugia.
02 agosto 2026 alle 00:52

Ucciso dal monossido nell’hotel 

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PERUGIA. Doveva esibirsi in un concerto di musica classica alla sala dei Notari, nel centro della città, ma non ci è mai arrivato. Davide La Rosa, contrabbassista dell’Orchestra delle Cento Città, 55 anni originario della Sicilia, è stato trovato morto nella stanza d’albergo dove alloggiava insieme a una violoncellista, ora ricoverata in camera iperbarica a Ravenna, entrambi con ogni probabilità vittime del monossido di carbonio. Un gas invisibile e inodore del quale è risultata una presenza importante nella camera e in più piani dell’edificio. Carabinieri e vigili del fuoco indagano per stabilire da dove si sia sprigionato, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sotto la lente degli inquirenti la centrale termica dell’hotel, ora sotto sequestro.

Il concerto era già iniziato quando alcuni degli artisti si sono accorti dell’assenza dei loro colleghi. Si sono recati a cercarli in albergo ma dalla camera non è arrivata risposta. Sono così intervenuti prima il personale dell’hotel, poi vigili del fuoco, il118 e i carabinieri. Una volta trovati i due musicisti nella camera, sono subito scattati i soccorsi per lei e l’indagine sulla morte di lui.

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