Uccise la compagna ma non ricorda: «Non può essere processato» 

Firenze. Lorenzo Innocenti, l’architetto 37enne che l’8 febbraio 2025 uccise a coltellate la compagna Eleonora Guidi a Rufina e poi tentò il suicidio gettandosi dalla finestra, al momento non è in grado di partecipare al processo: in seguito alle lesioni riportate presenta amnesie, deficit del linguaggio e difficoltà nel ragionamento. Lo hanno stabilito i periti incaricati dal gip Alessandro Moneti in vista dell’udienza del 25 marzo, secondo quanto riportavano ieri il Corriere Fiorentino e La Nazione. «La condizione — è la conclusione a cui sono arrivati lo psichiatra Rolando Paterniti, la neurologa Antonella Notarelli e il medico legale Beatrice Defraia — potrebbe risultare temporanea e suscettibile di miglioramento a seguito di percorso riabilitativo in un centro specializzato per almeno 12 mesi, dopo i quali si ritiene opportuna una rivalutazione dello stato neuropsicologico». Di parere opposto i consulenti della famiglia della vittima: «Innocenti ha colpito la povera Eleonora con ben 24 fendenti dimostrativi di inaudita ferocia, per di più in presenza del figlio minore — scrivono il neurologo Sandro Sorbi, il medico legale Aurelio Bonelli e lo psichiatra Stefano Berrettini — in assenza di alcuna nota patologia neurologica e psichiatrica, siamo di fronte a un soggetto incapace di controllare le sue pulsioni aggressive e, quindi, estremamente pericoloso». Le condizioni di Innocenti - che a seguito del tentato suicidio è stato in coma e ora è ricoverato in ospedale senza alcuna restrizione - saranno rivalutate tra 12 mesi, riferisce La Nazione. «Parla, si muove, gira libero in ospedale ma non lo vogliono processare. È uno scandalo. Qualcuno ci dovrà spiegare se d’ora in poi per salvarsi dall’accusa di femminicidio sia sufficiente fare una sceneggiata buttandosi dal balcone», dice al Corriere Fiorentino Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora.

