Tzia Margherita  ha spento cento candeline 

Baressa è in festa per i cento anni di Margherita Sitzia che ha spento le candeline circondata dall’affetto dei familiari e dell’intero paese. Nata e cresciuta in una famiglia numerosa, Margherita negli anni ‘50 e ’60 gestiva una bottega, un tempo punto di riferimento per il paese. In seguito si trasferì a Milano, dove incontrò Giovanni Loru, che divenne suo marito. Oggi Margherita continua a essere circondata dall’affetto di nipoti, figlie e di una delle sorelle.

«Ho avuto l’onore di portare a tzia Margherita l'affetto e l'abbraccio caloroso di tutta l'amministrazione comunale e della nostra comunità – commenta il sindaco, Mauro Cau - La sua lunga vita è un filo prezioso che lega il nostro passato al nostro presente: un patrimonio di memoria, saggezza e valori che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere alle giovani generazioni». ( g. pa. )

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