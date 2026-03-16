Tutti in coda per un doppio incidente 

Un’altra, l’ennesima, mattinata da incubo sul fronte del traffico sulla strada statale 131 “dir” e sull’Asse mediano. Colpa di due distinti incidenti, per fortuna senza feriti. Così chi doveva uscire dalla città ha trovato, per quasi un’ora e mezzo, una fila chilometrica in direzione Sestu. Sul posto per i rilievi, e per la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza del 118 con i soccorritori che hanno verificato le condizioni delle persone coinvolte nei due tamponamenti.

I disagi sono andati avanti dalle 7,30 alle 9 circa in un orario di punta. Tantissime le auto e i mezzi bloccati per il doppio incidente. Il primo lungo la strada statale 131 “dir”, il secondo sull’Asse mediano all’altezza del cavalcavia sulla rotatoria di via Peretti. C’è chi ha evitato l’intoppo prendendo delle strade alternative e chi si è messo pazientemente in coda, aspettando di uscire dal caos. Inevitabili i disagi anche sulla strada statale 554, in direzione Cagliari: ci sono stati forti rallentamenti soprattutto in corrispondenza dello svincolo per raggiungere la statale 131 “dir”. L’unico aspetto positivo è che per fortuna non ci sono stati feriti: solo una persona ha avuto bisogno dell’assistenza sul posto del personale del 118.

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