Turismo, Atzara vede le stelle 

Un finanziamento di oltre 2,5 milioni di euro per rafforzare l’offerta turistica, valorizzare il patrimonio culturale e creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio. È quanto destinato al Comune di Atzara nell’ambito del progetto regionale dedicato alla rete dei Borghi caratteristici della Sardegna, iniziativa promossa dall’assessorato al Turismo con una dotazione complessiva di 38 milioni di euro.

«Siamo felici che il nostro progetto rientri all’interno del contributo regionale – ha commentato il Sindaco Alessandro Corona - non solo per l’importo del finanziamento ma anche per l’idea di rete e di sistema che nasce da questa importante progettazione e in particolare dell’Assessorato al turismo. Molto importante è stato il lavoro dell’assessore Franco Cuccureddu, che ringrazio per aver creduto nelle potenzialità dei piccoli paesi sardi che hanno cercato di certificare i propri servizi e le proprie peculiarità».

Le risorse assegnate ad Atzara ha spiegato il primo cittadino, saranno impiegate in una serie di interventi mirati a rafforzare l’attrattività del borgo. Tra i progetti previsti figura la realizzazione di un info point turistico e di un “bike rent”, per migliorare l’accoglienza e incentivare forme di turismo sostenibile. Previsto anche il potenziamento del Museo d’Arte con il progetto “MAMA Experience”. Spazio inoltre al progetto “Home Sweet Home – Il borgo in prova”, che punta alla riqualificazione di edifici comunali da destinare a ospitalità temporanea per chi desidera sperimentare la vita in paese.

Tra le iniziative anche “Longevitas Mandrolisai”, dedicato alla creazione di percorsi tematici inclusivi per valorizzare paesaggio, storia e produzioni locali, e soprattutto il “Polo astronomico del Mandrolisai”, il progetto più rilevante dal punto di vista economico, con oltre 1,5 milioni di euro destinati alla realizzazione di un osservatorio astronomico, un planetario e un belvedere in un’area urbana da riqualificare.

«È un’opportunità unica che dovremo saper cogliere con tutte le nostre capacità», ha concluso Corona, sottolineando il ruolo decisivo che dovranno avere le imprese locali e l’amministrazione nel trasformare queste risorse in sviluppo concreto per la comunità.

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