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11 aprile 2026 alle 00:32

Costa Smeralda, pale eoliche off shore nonostante il no della premier Meloni 

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«Il Governo non punterà sull’eolico off shore, tecnologia troppo giovane e dispendiosa». A dirlo, in piena campagna referendaria, era stata la premier Giorgia Meloni. Subito dopo Pasqua, invece, l’Eni ha ripresentato il progetto Poseidon al largo della Costa Smeralda: 72 pale eoliche alte 300 metri. Protestano i Comitati. E, dalla Camera, il segretario regionale del Pd Silvio Lai attacca: «Non sanno governare la transizione». Più cauto Pietro Pittalis, leader di FI nell’Isola: «Presentare un piano non significa realizzarlo».

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