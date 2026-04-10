VaiOnline
Il vertice.
11 aprile 2026 alle 00:32

Xi Jinping vede l’opposizione di Taiwan «Non tollereremo mai l’indipendenza» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pechino. Xi Jinping non si sbilancia sulla complicata partita Usa-Iran e intanto continua a tessere la tela su Taiwan. Alla vigilia dei colloqui di Islamabad, con Pechino nell’ombra in pressing su Teheran, il leader cinese ha visto Cheng Li-wun, leader del Kuomintang, il principale partito di opposizione di Taiwan.Un momento storico, dal 2016 un leader del Kmt non incontrava i vertici di Pechino.Per Xi l’incontro con la rappresentante di Tapei è stata un’occasione per ribadire le linee rosse: «Non tollereremo» l’indipendenza di Taiwan, ha rimarcato, ricordando come «compatrioti da entrambe le parti dello Stretto sono cinesi» e la loro tendenza «a unirsi non cambierà mai». Cheng, vicina alle istanze cinesi, al contrario del presidente taiwanese considerato un separatista, è a Pechino per quella che ha definito una missione di pace. «Cina e Taiwan dovrebbero collaborare per evitare la guerra», ha sottolineato, in modo che «lo Stretto possa diventare un modello per la risoluzione pacifica dei conflitti nel mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il conflitto

Carburanti, incubo rincari Diesel sopra i 2,40 euro

Prezzi alle stelle, soltanto nel 2022 erano stati così alti Consumi in calo nell’Isola: «Meno 10% dall’avvio della guerra» 
Riccardo Spignesi
il conflitto

L’ira di Trump: «Accordo non rispettato»

Lo Stretto resta chiuso, Vance avverte l’Iran: «Non prendeteci in giro» 
Cronaca

Il delitto di Bosa: «Ci sono due vittime in questa tragedia»

Il dolore immenso di Carlo Pinna:  il padre Giuseppe ucciso dal fratello 
Valeria Pinna
A

«L’assessore alla Sanità? Scegliete un sardo»

Il suggerimento di Schillaci. E Todde ammette: «Affidarsi a un tecnico è stato un errore» 
Roberto Murgia
Lo scontro

Case di comunità e Trenino verde: l’affondo del Governo

Impugnate nel Cdm le leggi regionali di Stabilità e delle Ferrovie turistiche 
Enrico Fresu