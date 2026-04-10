Xi Jinping vede l’opposizione di Taiwan «Non tollereremo mai l’indipendenza» 

Pechino. Xi Jinping non si sbilancia sulla complicata partita Usa-Iran e intanto continua a tessere la tela su Taiwan. Alla vigilia dei colloqui di Islamabad, con Pechino nell’ombra in pressing su Teheran, il leader cinese ha visto Cheng Li-wun, leader del Kuomintang, il principale partito di opposizione di Taiwan.Un momento storico, dal 2016 un leader del Kmt non incontrava i vertici di Pechino.Per Xi l’incontro con la rappresentante di Tapei è stata un’occasione per ribadire le linee rosse: «Non tollereremo» l’indipendenza di Taiwan, ha rimarcato, ricordando come «compatrioti da entrambe le parti dello Stretto sono cinesi» e la loro tendenza «a unirsi non cambierà mai». Cheng, vicina alle istanze cinesi, al contrario del presidente taiwanese considerato un separatista, è a Pechino per quella che ha definito una missione di pace. «Cina e Taiwan dovrebbero collaborare per evitare la guerra», ha sottolineato, in modo che «lo Stretto possa diventare un modello per la risoluzione pacifica dei conflitti nel mondo».

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