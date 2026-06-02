Turismo, al via il progetto di mobilità sostenibile 

Venti monopattini e cinque bici elettriche a disposizione di residenti e turisti. Il servizio pubblico, gestito dalla ditta Ogliastra incoming di Tortolì, si candida a promuovere la mobilità sostenibile con nuove motivazioni (e regole) rispetto alle poco fortunate esperienze precedenti, con i mezzi di spostamento diventati ferraglia da discarica. «L’introduzione di questa nuova soluzione di mobilità - spiega Michele Fanni, consigliere comunale con delega al Turismo - rappresenta una risposta concreta e strategica per il nostro territorio, pensata per migliorare l’esperienza sia dei cittadini che dei numerosi visitatori che scelgono la nostra costa. Il servizio nasce con l’obiettivo fondamentale di integrare e supportare l’offerta di trasporto esistente, andando a colmare quei segmenti orari e logistici, in particolare durante le ore notturne, in cui l’altissima domanda turistica supera la naturale capacità di ricezione dei taxi e degli Ncc locali, che da soli non riescono a soddisfare integralmente le richieste di spostamento sul territorio».

Un valore aggiunto dell’operazione risiede nella sua totale sostenibilità per la comunità: «Il progetto - prosegue l’esponente della maggioranza - è interamente gestito e finanziato da un’azienda privata del settore. Il Comune non ha speso un soldo dei contribuenti».

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