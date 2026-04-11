TT Sassari, prove di semifinale 

Il TT Sassari ha concluso con una vittoria la regular season della serie A1 maschile di tennistavolo. Ha battuto 3-1 il Messina e affianca la Bagnolese in vetta, ma resta secondo per i peggiori risultati negli scontri diretti. In semifinale, garauno l’11 maggio, sfiderà proprio il Messina. È stata una prova generale, aperta dalla sconfitta di Cappuccio con Stojanov. Sassari ha rimontato con Lorenzo, 3-1 su Amato, e Puppo per rinuncia di Faso. Ha chiuso Lorenzo su Stojanov, risalendo dall’1-7 nel quarto set.

La Marcozzi è stata battuta 3-0 a Carrara, con due incontri persi al quinto set, Chandra con Persson e Vallino Costassa con Sanchi.

Il Santa Tecla Nulvi ha salutato la serie A1 con una sconfitta a Servigliano, 3-1 con punto di Mongiusti. ( m.c. )

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