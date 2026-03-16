Truffe e rischi online, incontro in Municipio 

Un incontro gratuito per informare i cittadini su pericoli delle truffe online e su come usare internet senza rischi. Si chiama “Sicurezza online: navigare consapevoli” e si terrà a Sestu, oggi dalle 15,30, nell’Aula consiliare in via Scipione 1.Organizza M&G Consulting, che gestisce lo sportello digitale del Comune che aiuta le persone anziane a usare internet. Parteciperà anche la Polizia postale. «I reati sui social sono all'ordine del giorno e sapere come tutelarsi è fondamentale», commenta la sindaca Paola Secci.

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