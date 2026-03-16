Truffa col trading online: condannato 

“Uno schema collaudato”. Così la pm Ilaria Achenza, ieri in tribunale, ha definito il modus operandi di Paolo Spano, 50enne sassarese imputato per truffa e condannato dalla giudice Anna Pintore a 4 anni di reclusione. Secondo le accuse l’uomo aveva attirato, nel 2019-2020, la fiducia di diversi risparmiatori sul sito “myfairforex” reclamizzando un sistema di trading automatizzato di sua creazione con cui assicurava rendite addirittura del 100 % rispetto all’investimento. Soldi ricevuti e messi poi, a suo dire, su piattaforme internazionali di broker, somme che, però, le vittime non hanno più visto. Decidendo così di presentare una querela collettiva, anche perché il 50enne era sparito dai radar.

Gli avvocati di parte civile, Bianca Mannironi e Pier Battista Mura, hanno ripercorso i presunti “artifici e raggiri”, messi in opera dall’uomo, che hanno portato al dileguamento dei risparmi dei loro clienti. Ma secondo l’Associazione truffe finanziarie, le responsabilità vanno anche cercate altrove. «Come ha potuto una banca italiana- afferma il suo presidente, Daniele Pistolesi -permettere la raccolta abusiva di 1,5 milioni di euro su un conto privato, ignorando bonifici con causali di 'investimento' e violando ogni normativa antiriciclaggio?» E annuncia così un procedimento in sede civile contro l’istituto di credito. (e.fl.)

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