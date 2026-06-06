Trova un portafogli con 1.600 euro e lo consegna ai vigili 

Ha trovato un portafogli su un panchina, al porto. Quando ha notato che all’interno c’erano molte banconote, ha avuto un po’ di paura. Alla fine ha deciso di seguire la sua onestà: ha preso il borsellino e lo ha consegnato a una pattuglia della Polizia locale. Giancarlo Dessì, 80 anni, ha così ricevuto i complimenti dagli agenti e poi il grazie di cuore dei proprietari del portafoglii, una coppia di turisti che lavorano in Svizzera: dentro c’erano più di 1.600 euro, i documenti e i passaporti. Lui, pensionato dopo aver lavorato come conducente di autobus nell’Act poi diventata Ctm, sposato e con due figli, racconta quei momenti: «Abito nella zona del Bastione e vado spesso a fare due passi al porto e a prendere un po’ di sole. Mi sono seduto su una panchina e ho visto il portafoglio. Pensavo fosse uno scherzo. Poi quando ho visto che all’interno c’erano molti soldi, ho avuto un po’ di timore. Poi ho preso un po’ di coraggio: ho afferrato il borsellino e l’ho portato agli agenti della Municipale. Mi hanno detto che non era un gesto da tutti, visto il denaro all’interno e che avrebbe potuto far venire cattivi pensieri». I turisti lo hanno ringraziato di cuore. «Ho fatto il mio dovere di onesto cittadino». (m. v.)

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