VaiOnline
Il Consiglio dei ministri dà l’ok ad altri progetti: «Tutto passa sopra la testa dei sardi, paesaggio in pericolo»
07 giugno 2026 alle 00:31

Un’invasione da oltre 77mila pannelli 

Cresce l’allarme di comitati e sindaci dopo gli ultimi via libera a Uta e Serramanna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In un colpo solo arriva a 112,42 megawatt la potenza installabile a cui è stata fatta imboccare la strada della fattibilità. Sono tre progetti per 38.910 pannelli solari, 38.766 moduli fotovoltaici e dieci turbine. Tutti impianti promossi in Sardegna da società del Continente e che grazie a un tratto di penna messo a Roma hanno superato la tagliola della Valutazione di impatto ambientale (Via). «A riprova – dicono comitati e sindaci – che la nostra Isola non ha alcuna protezione rispetto alla speculazione energetica e ogni scelta continua a passare sopra la testa dei sardi».

Le delibere

Il nuovo segmento dell’assalto si estende tra Macchiareddu, Serramanna e Ogliastra. Palazzo Chigi l’ha autorizzato nella seduta di giovedì, «l’ennesima devastazione su ambiente e paesaggio», ripetono dai territori. Ad accompagnare gli atti, la dicitura «Valutazione e armonizzazione di interessi pubblici». È una procedura accelerata «ai sensi del decreto legge 50 del 17 maggio 2022» che attraverso l’articolo 7 prevede una scorciatoia normativa. «Qualora il progetto – è scritto nel Dl – sia sottoposto a Via, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono a ogni effetto il provvedimento ambientale». Non che l’iter sia concluso. Ma adesso è a buon punto.

Area vasta di Cagliari

A Macchiareddu, l’area industriale del capoluogo su cui si affacciano anche i Comuni di Capoterra, Assemini e Uta, è la Delta acquario srl, sede legale a Milano, a proporre l’impianto “Cacip_25”, da 25,29 megawatt. Si tratta di un parco fotovoltaico presentato il 26 novembre del 2021. I pannelli ricadranno tutti nel territorio di Uta: stando al progetto definitivo sono «38.910», si legge a pagina 88 dello Studio di impatto ambientale. La società intestataria dell’investimento risulta controllata dal Canadian Solar, colosso globale nel settore delle rinnovabili, a cui è riferibile anche il progetto “Ecovoltaico Nurra”, nel Comune di Sassari, sebbene presentato da un’altra srl ma per conto dell’azienda nordamericana.

Sud e Centro Sardegna

Si chiama invece “Serramanna 2”, l’impianto agrivoltaico che la Tisi srl, quartiere generale a Grigno, in provincia di Trento, vuole realizzare nel Comune del Medio Campidano. La potenza installabile è di 27,13 megawatt. Sono previsti «38.766 moduli fotovoltaici», è scritto a pagina 13 della relazione R.01.2 allegata allo Studio di impatto ambientale. L’istanza è del 5 aprile 2023. Terzo progetto, “Boreas”: ai piedi dei Tacchi è la Sardaeolica, srl del Gruppo Saras, che punta a realizzare dal 9 giugno 2022 «dieci nuovi aerogeneratori», dove ne esistono già «57 dal 2019». Potenza: 60 megawatt.

Le reazioni

Da Serramanna il sindaco Gabriele Littera dice: «Sul progetto autorizzato dal Consiglio dei ministri avevamo presentato alle Regione cinque pagine di osservazioni, evidentemente prese in considerazione solo in misura limitata. Il tema centrale è che la realizzazione di questi impianti sta sfuggendo alla più elementari attività di pianificazione del territorio, del suo sviluppo, della sua salvaguardia: le comunità locali sono escluse da qualsivoglia processo decisionale, cosa che sarebbe dovuta stare alla base di un percorso di riconversione economica e ambientale pluridecennale». Piero Atzori, il professore-portavoce del Comitato Bardiania de sa Nurra pro sa Sardinnia sottolinea: «Siamo in balia di pale e pannelli. In nome della transizione energetica continuerà la devastazione di interi territori. Il grande problema è che non esiste in Sardegna una legge adeguata, a tutela di ambiente e paesaggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Amministrative

Quartu, sfida aperta nella terza città sarda

Campo largo civico, centrodestra e outsider: l’uscente Milia se la vede con Porcu e Matta 
Federica Lai
Il caso

Emigrati, dimissioni in massa

Alessandra Carta
Inclusione

Studio, arte e lavoro per scoprire il valore delle persone fragili

Il progetto “Mine vaganti” dedicato ai giovani nello spettro autistico 
Romina Piscedda
Carburanti

Accise, taglio prorogato e dimezzato

Sconti sino al 3 luglio ma sul diesel c’è la riduzione da 10 a 5 centesimi 
ndr
La tragedia

Palazzina crollata: tre morti e due feriti

Esplosione intorno alle 5 del mattino, si ipotizza una fuga di gas 
Milano

Ucciso per errore: 17 contro uno

Una gang l’avrebbe scambiato per un appartenente a un gruppo rivale 
La guerra

I volenterosi a Londra, Trump si sfila

Vertice con Zelensky senza l’Italia. Gli Usa: «Se la vedano tra loro» 