«Dua Lipa nel covo della mafia», i media inglesi scatenano la bufera  

Palermo. Feste, glamour, star internazionali, spiegamento di polizia davanti alla sontuosa Villa Valguarnera a Bagheria per la festa di nozze di Dua Lipa e Callum Turner. Ma divampano le polemiche. A scatenarle sono due giornali britannici. “Il covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio da favola dell'anno. Dua Lipa e Callum Turner si preparano a prendere possesso di un'ex roccaforte di Cosa Nostra per tre giorni di festeggiamenti”, scrive il Telegraph. Non meno tenero The Sun: “Sole, mare e sopranos, il passato brutale dell'isola amato dalle star”. Per il presidente della Regione Renato Schifani «il danno d’immagine è stato enorme». Di «indignazione» parla la Fondazione Falcone ricordando invece la sensibilità della regina Elisabetta II quando decise di visitare la stele di Capaci che ricorda la strage.

Ma una ricerca di Jfc sostiene che le nozze avrebbero generato oltre 15,3 milioni di euro di benefici immediati sul territorio, oltre a 252 milioni in termini di visibilità e valorizzazione del brand Palermo. Presenze come quelle di Madonna, Elton John, Donatella Versace hanno dato ulteriore lustro all’evento. Una sessantina di Suv neri hanno fatto la spola tra Palermo e Bagheria per la festa cominciata ieri pomeriggio nel piazzale della settecentesca dimora, dove gli sposi hanno ribadito davanti agli ospiti la promessa di matrimonio fatta nei giorni scorsi a Londra, mentre Elton John ha eseguito al pianoforte Your Song .

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