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Futuro nazionale
07 giugno 2026 alle 00:31

Vannacci: «Noi 94mila, è uno sbarco in Normandia» 

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«Il 6 giugno ricorre lo sbarco in Normandia, oggi celebriamo lo sbarco in Futuro nazionale. Siamo a 94mila iscritti, il partito è partito, non lo ferma più nessuno». Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, ha salutato così a Viareggio l'ingresso nel partito di quattro nuovi deputati: Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof, provenienti dalla Lega, e Attilio Pierro e Davide Bergamini, arrivati da Forza Italia, con un passato nel Carroccio. Con loro, a sorpresa, anche l'economista ed ex europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, che si è così messo alle spalle l'esperienza leghista. Salgono così a otto i deputati di Fn.

Intanto c'è attesa per l'assemblea costituente del partito, che si terrà il 13 e 14 giugno a Roma, appuntamento al quale - rimarca - «abbiamo invitato tutti i partiti rappresentati in Parlamento. La coalizione con l'attuale maggioranza di governo è possibile purché le linee rosse non vengano oltrepassate», All'ex Folgore replica però Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati: Le sue posizioni inconciliabili con i valori e gli obiettivi della coalizione di centrodestra. Nulla a che vedere con gli estremismi e con l'isolazionismo di Futuro nazionale».

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