Troppe perdite idriche: da Stampace a Pirri allagamenti e sprechi 

In piazza del Carmine angolo via Sassari un maxi allagamento che si trascina da giorni sta creando non pochi disagi ai residenti e ai passanti, rendendo la vita impossibile alle attività commerciali. Acqua in strada anche di fronte al mercato rionale di Is Bingias, a Pirri, da almeno tre settimane. Idem in via delle Agavi, a Barracca Manna, in questo caso addirittura da mesi. Immane spreco della risorsa idrica, intanto, nella non distante via degli Astri, quasi al confine con Monserrato, dove un fiume d’acqua scorre indisturbato in discesa per centinaia di metri, con tanto di rapide, senza che nessuno se ne curi. In città, insomma, le perdite idriche non si contano più e si susseguono da Stampace a Pirri, passando per San Benedetto e Cep-Fonsarda.

Le segnalazioni sono all’ordine del giorno e sui social le lamentele fioccano. Nel mirino c’è Abbanoa, ma il Gestore unico del servizio idrico non ci sta. «Parlare di rete colabrodo non è corretto», è la secca replica, «la situazione non è fuori controllo: le nostre squadre intervengono tempestivamente e i casi che si trascinano riguardano tratti di rete non gestiti da noi». Al contrario la situazione generale sarebbe migliorata. «Le segnalazioni di perdite sono diminuite del 50%, abbiamo terminato l’efficientamento di Villanova, che era una delle zone più colpite, e risanato la dorsale tra San Michele e Monte Urpinu».

Abbanoa ha poi precisato che l’allagamento di piazza del Carmine parte da una strada privata. «Quel tratto di rete non è di nostra competenza, tuttavia d’intesa con il Comune interverremo noi». Anche in via degli Astri la perdita non sarebbe su rete stradale, ma avrebbe origine da un’abitazione privata. «In tutte le situazioni di nostra competenza è già stato dato mandato alle imprese di intervenire quanto prima», si assicura. Come al Cep-Fonsarda, dove è appena stata arginata una copiosa perdita che aveva dato origine ad un vasto allagamento tra le vie Bandello, Stampa e Castiglione, con cali di pressione nelle abitazioni.

Martedì, 4 agosto, le squadre di Abbanoa opereranno invece in via Dante, dove è in programma un intervento di efficientamento sulla rete. «Per poter eseguire i lavori sarà però necessario sospendere l’erogazione idrica nella stessa via Dante e nelle vie Salaris e Sant’Alenixedda, oltre che in piazza Giovanni XXIII, dalle 8,30 alle 16,30». Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al numero verde 800.022.040.

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