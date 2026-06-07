Trionfa Marquez e il Mondiale ora lo aspetta 

Si è preso tutto. Marc Marquez ha vinto con la Ducati ufficiale il Gran Premio d'Ungheria della MotoGp, in una giornata nella quale i rimi ter del Mondiale non hanno praticamente preso punti. Sul Balaton Park Circuit, il campione spagnolo ha preceduto la Ktm di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. La gara è stata condizionata dall’incidente in partenza che ha escluso le Aprilia di Jorge Martin e del leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, oltre a Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, l'unico riuscito a ripartire e chiudere con 4 punti (12°).

Reduce dalla caduta e dall’infortunio, Marquez ha così accorciato le distanze in classifica, portandosi a 78 punti dalla vetta e centrando la centesima vittoria in carriera.

«Sono super felice di questa vittoria. Siamo riusciti a tornare nonostante alcune difficoltà in questa stagione», ha detto Marc. «Ma è così lo sport, da un giorno all'altro tutto può cambiare. Io l'ho imparata questa lezione nel 2020 e 2026», ha aggiunto. «Sapevo che avrei avuto chance di vincere, ho avuto questa sensazione ieri dopo un venerdì non al massimo. Grazie a dottori e fisioterapisti. Il prezzo è stato alto, ma sono felicissimo di essere tornato». Lo spagnolo della Ducati, reduce da una doppia operazione, lo scorso giovedì aveva definito non realistica l'ipotesi di vincere e anche di salire sul podio, poi evidentemente le cose sono cambiate.

Ordine d’arrivo : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) in 42’55”325, 2. Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 1”343, 3. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) a 11”632, 4. Ai Ogura (Gia, Aprilia) a 15”539, 5. Luca Marini (Ita, Honda) a 18”669, 6. Diogo Moreira (bra, Honda) a 21”794, 7. Iker Lecuona (Spa, Ducati) a 22”815, 8. Jack Miller (Aus, Yamaha) a 23”283, 9. Enea Bastianini (Ita, Ktm) a 24”491, 10. Brad Binder (Saf, Ktm) a 24”601.

Classifica piloti : 1. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) 180, 2. Jorge Martin (Spa, Aprilia) 160, 3. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) 138, 4. Pedro Acosta (Spa, Ktm) 132, 5. Marc Marquez (Spa, Ducati) 108, 6. Ai Ogura (Gia, Aprilia) 105, 7. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 99, 8. Raul Fernandez (Spa, Aprilia) 93, 9. Alex Marquez (Spa, Ducati) 67, 10. Fermin Aldeguer (Spa, Ducati) 64.

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