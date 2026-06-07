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Amministrative
08 giugno 2026 alle 00:52

Già eletti 56 sindaci, urne aperte sino alle 15 

Da Ottana a Mandas, da Barumini a Seulo: c’era una sola lista, bastava la soglia del 40% 

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I timori non sono stati confermati. Affluenza in crescita nel primo dei due giorni dedicati alle amministrative – 148 i Comuni coinvolti e quattrocentomila elettori interessati: ieri alle 23 hanno votato il 46,4% (contro il 44,14 della precedente tornata). Dei sessantadue piccoli centri con una sola lista, hanno già eletto il sindaco in cinquantasei.

Sestu: balzo in avanti

Cagliari si conferma la provincia con meno votanti: 39,8 %; il Sulcis Iglesiente quella invece con la maggiore affluenza: 54,9%. Seguono Nuoro con il 54,4%, la Gallura con il 53,7, l’Ogliastra con il 50,8, Oristano con il 49,5, Sassari con il 49,4 e il Medio Campidano con il 46,7. A Quartu Sant'Elena e Sestu, due delle città con le sfide più attese: nella prima votanti in calo (34,1% contro 35,4), nella seconda balzo al 36,5% rispetto al 29 della precedente tornata amministrativa. A Porto Torres, altro Comune con oltre 15mila abitanti, affluenza al 46,3%. Nei due capoluoghi di Provincia, Sanluri e Tempio, è andato ai seggi rispettivamente il 48,5% e il 51,7% degli elettori aventi diritto.

Ghilarza e Gavoi

Ma in questa prima giornata i riflettori erano tutti puntati sui 62 centri con meno di quindicimila abitanti nei quali è stata presentata una sola lista. In questi casi, per legge, l’elezione è valida se al voto partecipa almeno il 40% degli elettori e la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi. Il rischio concreto, in caso di mancato raggiungimento di queste soglie, è il commissariamento dell’ente. Rischio già scongiurato per cinquantasei Comuni dove è andato ai seggi più del 40 per cento degli aventi diretto. Oltre cinquanta sindaci già eletti, dunque. Ma l’ufficialità arriverà solo oggi dopo lo spoglio: la legge 13 febbraio 2026 prevede infatti la verifica di due quorum: quello del 40% dei votanti e quello del 50% dei voti validi.

In Provincia di Cagliari hanno già il primo cittadino Mandas e Orroli. Nel Sulcis Iglesiente, Musei e Tratalias. Nel Medio Campidano: Barumini, Segariu, Siddi, Villanovafranca. A Oristano: Allai, Baressa, Busachi, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnosnò, Gonnostramatza, Montresta, Nurachi, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, San Nicolò d’Arcidano, Santu Lussurgiu, Sennariolo, Siapiccia, Villa Sant’Antonio, Zeddiani, Ulà Tirso. A Nuoro: Atzara, Austis, Bortigali, Gavoi, Lei, Olzai, Osidda, Ottana, Seulo, Tiana. In Ogliastra: Arzana, Elini e Ussassai. In Gallura: Berchidda, Bortigiadas, Luogosanto, Oschiri, Sant’Antonio di Gallura. A Sassari: Bonnanaro, Romana,Tergu, Cossoine, Bultei, Ittireddu, Bottidda, Laerru, Nule, Mara.

Le conferme

A Mandas un nuovo mandato per Umberto Oppus. Ritorna primo cittadino a Bortigiadas anche Emiliano Deiana, ex presidente dell’Anci.

Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15.

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