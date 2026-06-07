VaiOnline
I servizi.
08 giugno 2026 alle 00:51

Partire per curarsi, a Genova il Centro sardo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è stato un bell’impegno diffuso, collaborazione e generosità per arrivare al traguardo: a Genova ha aperto ”La Banchina che non c'è”, il primo Centro servizi italiano per i pazienti in mobilità sanitaria, punto di riferimento gratuito per chi arriva in Liguria per curarsi e per i liguri costretti a partire.

Promosso da Svs Viaggi per la Salute, associazione nata a Nuoro nel 2021, patrocinato dalla Provincia di Nuoro e dal Comune di Nuoro, il Centro – in largo della Zecca – nasce in un locale del Comune di Genova assegnato nel 2023 tramite bando pubblico. Sabato c’è stata la cerimonia di inaugurazione, con la presidente del Municipio Simona Cosso, in rappresentanza della sindaca di Genova Silvia Salis, con il fondatore della Svs Viaggi per la salute Renato Pischedda, che insieme con Antonello Delogu ha piantato il primo seme del Centro, nell’ottobre di cinque anni fa lungo la prima edizione della marcia simbolica “700mila Passi” da Nuoro a Milano via Olbia-Genova, con Massimo Amati, consigliere della rete rete nazionale di accoglienza A Casa Lontani da Casa, e tanti amici del mondo del volontariato.

«Da oggi i pazienti che arrivano a Genova, e quelli che da qui devono partire, non sono più soli: avranno orientamento e sostegno nelle pratiche, accoglienza e accompagnamento concreto», spiega Pischedda. Il Centro sarà aperto tre giorni alla settimana e ospiterà anche l'Osservatorio sulla migrazione sanitaria, con particolare attenzione al filone pediatrico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Da Cagliari ad Alghero passando per Sulcis, Oristanese e Gallura: investimenti miliardari a un passo dal via libera

Off shore, energia per 8 milioni di persone

L’assalto delle multinazionali alle coste sarde: piani operativi per 473 torri eoliche 
Alessandra Carta
Amministrative

Già eletti 56 sindaci, urne aperte sino alle 15

Da Ottana a Mandas, da Barumini a Seulo: c’era una sola lista, bastava la soglia del 40% 
Roberto Murgia
Il nodo dei dottori ospedalieri e degli infermieri. Congia (Microcitemico): offrire contratti a ore agli specialisti in pensione

Case di comunità, partenza a ostacoli: manca il personale

Congelata la riforma Schillaci, medici e sindacati dicono “no” 
Cristina Cossu
la tragedia

Dramma a San Sperate, fuggito dall’Ucraina muore in un incidente

Il giovane marocchino era alla guida di un mezzo della ditta per cui lavorava 
Luigi Almiento
Camera

Legge elettorale, FdI apre alle preferenze

Donzelli cerca un varco nel muro dell’opposizione, ma è gelo da Lega e FI  
Il caso

Fondi per Hamas? Scontro su Hijazi

Ha partecipato a un incontro con le scuole a Modena, monta la polemica 