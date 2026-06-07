Appesi al quorum i paesi dell’interno rispondono con i centenari 

I piccoli Comuni a rischio commissariamento hanno risposto. A Orroli, in provincia di Cagliari – dove è stato confermato sindaco Alessandro Boi («riuscire a raggiungere il quorum non è mai scontato», ha detto) – si sono presentati al seggio anche due centenari: Maria Cristina Orgiana di 101 e Paolino Manca di 103 anni. Tutti i centri del Nuorese con una sola lista sono riusciti a eleggere il primo cittadino già ieri. Dieci in tutto. Tra loro tre donne: Claudia Sedda nuova sindaca di Gavoi, Patrizia Tomassetti a Bortigali e Melissa Vacca a Tiana. Per tutte il quorum è stato realizzato poco prima delle 20 di ieri sera. A Seulo, dove ha votato la centenaria Giovanna Murgia, resta in sella l’uscente Enrico Murgia. «Il suo - hanno commentato molti cittadini - è un esempio di senso civico e di attaccamento al proprio paese».

Elezione lampo a Pau

A Oristano, Pau ha battuto tutti sul tempo: alle 15.20 la soglia del 40 per cento era già stata raggiunta decretando la conferma di Alessia Valente alla guida della “capitale dell’ossidiana”. A Fordongianus il 42 per cento vale il quarto mandato a Serafino Pischedda. A Zeddiani si apre la terza consiliatura per Claudio Pinna, mentre i cittadini di Paulilatino hanno rinnovato la fiducia a Domenico Gallus: guiderà il Comune per la quinta volta. «Provo le stesse sensazioni che ho avuto quando sono stato eletto per la prima volta. Questo vuol dire che ho mantenuto intatta la passione politica per lavorare nel mio paese», ha commentato a caldo l’ex consigliere regionale del Psd’Az.

«Attendo il responso»

L’ostacolo quorum sgretolato anche in Ogliastra. Angelo Stochino, ex consigliere regionale, resta sindaco di Arzana. Chicco Usai centra il bis a Ussassai. Tra i tredici Comuni della Gallura al voto, Berchidda è stato il primo a eleggere il suo sindaco. Andrea Nieddu si è confermato alla guida del paese per la terza volta: «È un ottimo primo passo però attendo, oggi, il responso delle urne».

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