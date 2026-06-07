L’addio al Pd di Picierno, nasce “Spazio  pubblico” 

Roma. Pina Picierno annuncia l’uscita dal Pd e la nascita di “Spazio pubblico”, un nuovo movimento politico che confluirà nel Partito democratico europeo, parte del gruppo Renew Europe al Parlamento Ue. L’iniziativa, spiega l’eurodeputata, nasce con l’obiettivo di «costruire un fronte riformista ed europeista capace di superare la frammentazione del campo politico attuale e di proporre un’alternativa credibile alle destre»: il progetto si fonda sulla difesa della democrazia liberale e dell’integrazione europea, ma prende le distanze dall’attuale linea del Pd, giudicata troppo influenzata da populismi e poco orientata al governo. Le critiche si rivolgono anche alla segretaria Elly Schlein, accusata di scarsa apertura al confronto interno e di eccessiva dipendenza politica da Giuseppe Conte.

“Spazio Pubblico” non si presenta come una scissione, ma come un contenitore aperto ad amministratori, riformisti e cittadini che non si riconoscono negli attuali schieramenti.

Azione di Carlo Calenda si dice disponibile a collaborare, Osvaldo Napoli sottolinea la necessità di un’area di governo alternativa ai poli tradizionali.

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