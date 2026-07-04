Tricolori Under 20, in pista pure Nappi 

E' una domenica "calda" per l'atletica sarda con la giornata conclusiva dei tricolori Under 20.

Il nuorese Francesco Alpigiano (Cus Cagliari), ieri al miglior tempo delle batterie dei 400 ostacoli (53.23), e la cagliaritana Laura Frattaroli (Fiamme Oro), col secondo tempo nei 400 piani (54.61), sono in finale stamattina a Caorle nei tricolori Juniores (la Frattaroli alle 12,20, Alpigiano alle 12,40).

Scendono in pista anche Diego Nappi (batterie dei 200 metri dalle 11,20) e Francesco Cherchi (primo turno dei 110 hs dalle 10,15).

Ieri bella prova nei 400 per Aurora Aresu che col suo 56.12, primo tempo delle escluse dalla finale, è stata la migliore tra le Under 18 e quindi ha messo la firma sulla convocazione ai campionati europei di Rieti tra due settimane. Un prestigioso risultato per l’atleta della Tespiense.

In apertura della prima giornata nei cinquemila metri Maria Mei (Academy Olbia) è stata quattordicesima in 18:49.01 e Alessandro Mura (Atl. Edoardo Sanna Elmas) ventiseiesimo in 15:44.30.

Nei 100 Valery Atzeni (Tespiense) 11.60 (-3.1), Elide Bonaglini (Delogu Nuoro) 12.65 (-2,8), Marta Bianchina (id) 12.93 (-2.1). Nella pedana del martello Giovanni Dolis (Cus Cagliari) è stato il migliore tra i sardi con 52,37 metri e il quindicesimo posto, seguito da Costantino Pio Vargiu (Pod. Sassari), 50,41, e Filippo Roccu (Olimpia Bolotana), 47,07. In serata bella sfida nella prima serie della 4x100 tra Shardana (Tommasini, Masia, Satta e Pintus) e Atl. Olbia (Norcia, Turis, Vitiello e Boccuni) agli "stagionali" di 43.46 e 43.64.

Lontanissima l'incompleta Tespiense Quartu (Lobina, Atzeni, Pistis e Siddi), 45.34.



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